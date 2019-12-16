Понедельник встретит петербуржцев мокрым снегом

Понедельник встретит петербуржцев мокрым снегом
Днем в Петербурге ожидается мокрый снег. Фото: pixabay

В Петербурге рабочая неделя начнется с мокрого снега и дождя. Температура воздуха в городе весь день будет выше двух градусов тепла.

Как сообщили в городском главке МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 16 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Днем пройдет мокрый снег совместно с дождем, а ночью возможно его налипание.

Юго-западный ветер подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Пешеходов и водителей просят быть внимательными из-за возможного появления гололедицы на дорогах.

Днем атмосферное давление не будет меняться, а ночью возможно его понижение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 40 машин вышли на уборку снега в Петербурге.

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