40 машин вышли на уборку снега в Петербурге

16 декабря, в ночь с воскресенья на понедельник, почти 40 снегоуборочных машин следили за уборкой снега в Санкт-Петербурге.

Карты комитета по благоустройству города позволяют узнать какое количество техники работает в городе, а также ее расположение.

Самое большое количество транспорта находилось в северной части Петербурга. Это число составило 15 единиц. А меньше всего техники оказалось на юге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков. Соль разъедает лапы животных и негативно влияет на здоровье аллергиков и людей с легочными заболеваниями.