40 машин вышли на уборку снега в Петербурге

40 машин вышли на уборку снега в Петербурге
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

16 декабря, в ночь с воскресенья на понедельник, почти 40 снегоуборочных машин следили за уборкой снега в Санкт-Петербурге.

Карты комитета по благоустройству города позволяют узнать какое количество техники работает в городе, а также ее расположение.

Самое большое количество транспорта находилось в северной части Петербурга. Это число составило 15 единиц. А меньше всего техники оказалось на юге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков. Соль разъедает лапы животных и негативно влияет на здоровье аллергиков и людей с легочными заболеваниями.

коммунальные службы снег спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионер устроил стрельбу из ружья с балкона на Советском
«Адамас» на Большевиков обчистили на 10 млн рублей
Понедельник встретит петербуржцев мокрым снегом
В России выросли оптовые цены на яблоки
Ладожское озеро попало в десятку самых красивых озер для отдыха зимой
5G может представлять угрозу для работы метеоспутников
Жители Ленобласти смогут бесплатно получить елку к новогодним праздникам
Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира