Реагенты для борьбы с гололедицей могут пагубно сказаться на здоровье аллергиков

Закупленные сто тысяч тонн соли призваны избавить Петербург от проблем с наледью. Однако это может привести к другим сложностям.

О закупке отчитался Сергей Малинин, врио главы комитета по благоустройству Северной столицы. Вероятно, комитет счел наиболее эффективным старый добрый метод борьбы со скользкими улицами. Однако он довольно рискован для здоровья окружающих.

Так, в первую очередь, огромное количество соли на дорогах, — подготовлено в пять раз больше реагентов, чем в прошлом году, — затронет здоровье аллергиков и людей с легочными заболеваниями. Риск сохраняется не только в зимний сезон, но и весной. В теплое время высохшие реагенты превратятся в пыль, постоянно дышать которой вредно даже полностью здоровым людям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реагенты в таком количестве опасны не только для людей, но и для животных.