Закупленные комитетом по благоустройству реагенты могут сильно навредить животным

Эксперты советуют выгуливать питомцев в местах, где не рассыпают реагент и надевать на лапы специальные ботиночки. Фото: pixabay.com

Эксперты советуют выгуливать питомцев в местах, где не рассыпают реагент и надевать на лапы специальные ботиночки. Фото: pixabay.com

В преддверии зимнего сезона в комитете по благоустройству запаслись впятеро большим количеством соли, чем в прошлом году — 100 тысяч тонн, количество, опасное для здоровья как людей, так и животных.

В пятницу, 29 ноября, на заседании Законодательного собрания Северной столицы врио главы комитета по благоустройству заявил о закупке рекордного количества реагентов — ста тысяч тонн соли, еще сотни — песка, и 2,5 тонны гранитной крошки. Планируется, что эта смесь поможет наиболее эффективно бороться с гололедицей.

Однако для незащищенной кожи на лапах животных такой коктейль чреват опасными травмами. Реагенты разъедают подушечки лап, а когда собаки или кошки начинают вылизывать их — вредные вещества попадают в организм, что также не полезно для внутренних органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Невский проспект засыпали чистой солью.