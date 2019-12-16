Таджику выстрелили в глаз у ночного клуба на Испытателей

В Приморском районе Петербурга госпитализировали 26-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина получил выстрел в глаз.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего в ночь на 15 декабря увезли на скорой от ночного клуба «Пионер» на проспекте Испытателей. Состояние его медики оценили как средней тяжести.

У мужчины зафиксировано ранение правого глаза с выпадением внутренней оболочки.

Пострадавший сообщил, что неизвестный выстрелил ему в лицо из предмета похожего на пистолет. Оружие удалось обнаружить на месте происшествия. Им оказалось аэрозольное устройство для самообороны, которое не относится к категории огнестрелов.

Отпечатков пальцев на аэрозоле не обнаружено. Видеозаписи с камер наблюдения изъяты. Мужчина назвал приметы нападавшего. Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга пьяный пенсионер устроил стрельбу с балкона.