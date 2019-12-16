Телефонный террорист «заминировал» жилой дом в Колпино

Телефонный террорист &#171;заминировал&#187; жилой дом в Колпино
Неизвестный оставил по телефону ложное сообщение об угрозе взрыва. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга неизвестный заявил, что собирается взорвать жилой дом. Сообщение оказалось ложным.

Аноним позвонил в полицию 15 декабря по номеру 112. По телефону он сообщил, что заминировал парадную дома №2/30 по Полевой улице.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Дом обыскали на наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ. Ничего опасного обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Номер, как оказалось, зарегистрирован на безработного мужчину 1988 года рождения. Личность звонящего пока не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 14,87 тыс. человек.

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