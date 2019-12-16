Прокуратура Петербурга встала на защиту бизнесменов-нарушителей

В Санкт-Петербурге Прокуроры Красногвардейского района решили встать на защиту предпринимателей, которые нарушили правила дорожного движения.

«На незаконные постановления об административных правонарушениях ГИБДД принесли протесты с требованием заменить наказания в виде штрафов на предупреждения», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В ГИБДД им выписали штрафы. В прокуратуре также рассказали, что ранее эти люди не попадались полиции, а правонарушение не повлекло за собой серьезных последствий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 декабря, в ночь с воскресенья на понедельник, почти 40 снегоуборочных машин следили за уборкой снега в Санкт-Петербурге. Самое большое количество транспорта находилось в северной части Петербурга.