За выходные в Ленобласти от снега очистили 5 тысяч километров трасс

За выходные в Ленобласти от снега очистили 5 тысяч километров трасс
Уборка дорог от снега. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Ленинградской области от последствий снегопада за выходные расчистили 5 тыс. км трасс. Уборка проходила в круглосуточном режиме.

В очистке дорог были задействованы 300 единиц спецтехники и рабочих, сообщает комитет по дорожному хозяйству. Для борьбы с гололедом использовали 125 тонн чистой соли и 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

Наиболее ощутимо осадки прошли для Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов.

Дорожные службы продолжат работу в усиленном режиме. С 16 по 18 декабря в регионе ожидается до трех сантиметров снега. Порывы ветра разгонятся до 12 метров в секунду.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и пропускать машины экстренных служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в понедельник, 16 декабря, ожидаются мокрый снег с дождем.

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