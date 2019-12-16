Три коммерческих маршрута в Петербурге закрыли: действуют новые

Три коммерческих маршрута в Петербурге закрыли: действуют новые
Новые маршруты.Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Три коммерческих маршрута закрылись в Колпино в Санкт-Петербурге. Автобусы №№ К-366, К-391А, К-391Б больше не будут работать.

Теперь же автобус № 326 в Колпино будет теперь заезжать на ул. Веры Слуцкой и бульвар Трудящихся.

Маршрут № 56 продлили, теперь транспорт будет идти от Ивановской улицы через Володарский мост и Народную улицу. Завершится маршрут в ТЦ «МЕГА Дыбенко».

Автобус № 100 будет подъезжать к жилым кварталам на намывных территориях. Данный маршрут также продлили от площади Труда, затем по улице Труда, улице Глинки, улице Декабристов и Лермонтовскому проспекту. Завершается маршрут у Балтийского вокзала.

При изменении маршрутов учитывались пожелания жителей Василеостровского, Фрунзенского, Невского и Колпинского районов. Об этом рассказали в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Верховный суд смягчает наказание для неплательщиков налогов.

дороги маршрутки транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный водитель, насмерть сбивший девочку на велосипеде, пойдет под суд в ...
Forbes внес россиянку в рейтинг самых заметных новых миллиардеров
Три коммерческих маршрута в Петербурге закрыли: действуют новые
Вассерман встал на сторону Якубовича после инцидента с ошибкой в слове на ...
Петербургские студенты готовятся к сессии на улице из-за «миниров»
В Петербурге начинается конкурс на реновацию оранжерей Таврического сада
Еще два региона России перенесли выходной на 31 декабря
Спонтанно избивший и порезавший прохожих на Весельной отправится в колонию