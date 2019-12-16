Три коммерческих маршрута в Петербурге закрыли: действуют новые

Три коммерческих маршрута закрылись в Колпино в Санкт-Петербурге. Автобусы №№ К-366, К-391А, К-391Б больше не будут работать.

Теперь же автобус № 326 в Колпино будет теперь заезжать на ул. Веры Слуцкой и бульвар Трудящихся.

Маршрут № 56 продлили, теперь транспорт будет идти от Ивановской улицы через Володарский мост и Народную улицу. Завершится маршрут в ТЦ «МЕГА Дыбенко».

Автобус № 100 будет подъезжать к жилым кварталам на намывных территориях. Данный маршрут также продлили от площади Труда, затем по улице Труда, улице Глинки, улице Декабристов и Лермонтовскому проспекту. Завершается маршрут у Балтийского вокзала.

При изменении маршрутов учитывались пожелания жителей Василеостровского, Фрунзенского, Невского и Колпинского районов. Об этом рассказали в СПб ГКУ «Организатор перевозок».