Вассерман встал на сторону Якубовича после инцидента с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Журналист и телеведущий, а также многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман согласился с Якубовичем по поводу того, что в слове «монпасье» не было ошибки на одной из передач «Поле чудес».

Вассерман заявил, что редакторы имеют право писать слово без второй буквы «н». В качестве доказательств он привел в пример коробочку с конфетами, где отсутствует эта буква в слове. При этом журналист посоветовал программе нанять более опытных корректоров, сообщает «Рамблер».

Напомним, что телезрители возмутились тем, что на передаче «Поле чудес» участник отгадал слово с ошибкой и одержал победу. Они считают, что правильно написание слова — «монпансье».

Позднее Якубович прокомментировал ситуацию, заяви, что всем недовольным стоит открыть словарь иностранных языков Иванова 1982 года выпуска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые скандальные эфиры шоу «Поле Чудес».