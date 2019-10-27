Названы самые скандальные эфиры шоу «Поле Чудес»

Подборку самых скандальных выпусков программы к ее 29 дню рождения сделало издание StarHit.

Одним из самых скандальных оказался выпуск 1992 года, где главным призом был автомобиль Volvo. Мужчина, вышедший в финал должен был ответить на один последний вопрос, но кто-то из-за громко крикнул правильный вариант. Произошедшее очень разозлило ведущего Леонида Якубовича, который в итоге потребовал удалить нарушителя из студии. Финалисту предложили новый вопрос, ответа на который он не знал.

Не менее скандальной оказалась программа, на которой один из участников обвинил ведущего в том, что он мошенник. Мужчина предпочел получить приз вместо двух тысяч долларов, а в призовом ящике оказалось яйцо.

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