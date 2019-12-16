До смерти забившая мужчину в Ломоносове пара получила 34 года на двоих

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по делу Елены Богдановой и Романа Шикова. Их признали виновными в убийстве и разбое. Нападение произошло на стоянке лодок и катеров в Ломоносове в ноябре 2018 года.

Суд приговорил Богданову к 16 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Ранее судимому Шикову предстоит провести 18 лет в колонии особого режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Богданова и Шиков в ночь на 13 ноября 2019 года приехали на коллективную стоянку лодок и катеров, где проживал их знакомый. Женщина имела умысел на ограбление и убийство. Она спровоцировала конфликт и дождалась, когда Шиков изобьет и свяжет мужчину. После чего потребовала от него банковскую карту и пин-код.

Узнав, что денег на карте нет, Богданова и Шиков решили ограбить знакомого и убить его. Вместе они нанесли мужчине не менее восьми ударов обухом топора, кафельной плиткой, поленом и ногами и добили его четырьмя ударами ножом. От полученных травм знакомый скончался.

Из его дома Богданова и Шиков забрали ноутбук, телефон, фотоаппарат, рабочие инструменты и другие вещи. Их общая стоимость оценивается в 62 тыс. рублей. На электричках соучастники добрались до Москвы, где были задержаны.

Богданова вину признала. Давать показания женщина отказалась. Шиков вину признал лишь частично. Он сообщил, что похитил вещи тайно, а нападение было не запланированным, а внезапным. Давать подробные показания он также отказался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина получил 8 лет за убийство соседа по коммунальной квартире на улице Сикейроса.