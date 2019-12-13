Нелегал получил 8 лет за убийство соседа по коммуналке на Сикейроса

Выборгский районный суд Петербурга приговорил Александра Кузнецова к восьми годам лишения свободы. Виновным в убийстве его признала коллегия присяжных.

Отбывать наказание Кузнецов будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что Кузнецов нелегально проживал в коммунальной квартире на улице Сикейроса, 7. Между ним и другим жильцом регулярно происходили конфликты. В ходе одной из ссор Кузнецов нанес колото-резанную рану по груди соседа. От полученных травм он скончался.

Оба мужчины в день убийства были пьяны. Конфликт между ними произошел на бытовой почве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ссора между соседями на Уральской улице закончилась ударом ножа. По данным правоохранителей, один из мужчин ранил второго. Состояние потерпевшего медики оценили как средней тяжести.