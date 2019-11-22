Ссора между соседями на Уральской закончилась ударом ножа

В Василеостровском районе Петербурга госпитализирован 46-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Мужчину ударили ножом.

По предварительным данным, ранение он получил во время ссоры с соседом на Уральской улице. Мужчина из-за неприязни нанес ему удар ножом, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый — гражданин среднеазиатской республики 1977 года рождения. Известно, что официально он нигде не работает.

«Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого», — уточнили в пресс-службе.

Пострадавший госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе задержали мужчину, которого подозревают в нанесении ножевых ранений собутыльнику.