Пьяные посиделки на Октябрьской набережной закончились поножовщиной

В Невском районе задержан мужчину, который подозревается в нанесении ножевых ранений жителю Петербурга.

Двое мужчин распивали спиртные напитки в одной из квартир дома на Октябрьской набережной, когда между ними произошел конфликт, причины которого устанавливаются. В ходе ссоры один из граждан схватил нож и нанес своему оппоненту несколько проникающих ножевых ранений в область груди, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Соседи, встревоженные шумом драки и криками, обратились в правоохранительные органы, после чего по данному адресу незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обнаружили на месте происшествия раненого мужчину, а также задержали гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления.

Выезжала следственно-оперативная группа. Пострадавший был госпитализирован.

Наряд группы задержания передал задержанного сотрудникам полиции.

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