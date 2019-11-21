В Петербурге мигрант с ножом напал на таксиста

В Московском районе гражданин Узбекистана не хотел платить за проезд и чуть не зарезал водителя такси.

Сейчас ему предъявлено обвинение по статье УК «Покушение на убийство».

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Как полагает следствие, обвиняемый в ночь на 17 ноября 2019 года, находясь в автомобиле марки BMW, припаркованном у одного из домов по Витебскому проспекту, не желая оплачивать проезд в такси, нанес водителю автомобиля не менее двух ударов ножом в область шеи и туловища. Таксист выжил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге госпитализирован 36-летний гражданин одного из сопредельных государств. Мужчина получил удар ножом в область груди.