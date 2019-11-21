Таксиста в Петербурге задержали за нападение на знакомого мигранта

Подозреваемый в нападении на мигранта задержан. Фото: pixabay.com

Подозреваемый в нападении на мигранта задержан. Фото: pixabay.com

В Петербурге госпитализирован 36-летний гражданин одного из сопредельных государств. Мужчина получил удар ножом в область груди.

Потерпевшего увезли на скорой из дома 124 корпус 5 по Октябрьской набережной. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По подозрению в нападении задержан знакомый мигранта — 35-летний таксист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Как полагает полиция, он в ходе внезапной ссоры ударил ножом своего оппонента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении таксиста составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 20 ноября ножевое ранение получил 40-летний житель Новгородской области. На мужчину напали в вестибюле станции метро «Площадь Восстания».