Новгородца ранили ножом на станции «Площадь Восстания»

Новгородца ранили ножом на станции &#171;Площадь Восстания&#187;
Станция метро "Площадь Восстания". Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчину ранили ножом на станции метро «Площадь Восстания».

Сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции поступило в полицию в 21:20 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина получил ранение во время внезапно возникшей ссоры с другим пассажиром. Из метро его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный житель Ставропольского края 1963 года рождения. Регистрации в Петербурге или Ленобласти мужчина не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож изъят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Садовой улице ножом ранили мужчину. Неизвестные напали на него в арке дома 59 и похитили 35 тыс. рублей и телефон.

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