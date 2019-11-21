Новгородца ранили ножом на станции «Площадь Восстания»

В Петербурге госпитализировали 40-летнего жителя Новгородской области. Мужчину ранили ножом на станции метро «Площадь Восстания».

Сообщение о ножевом ранении в вестибюле станции поступило в полицию в 21:20 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мужчина получил ранение во время внезапно возникшей ссоры с другим пассажиром. Из метро его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный житель Ставропольского края 1963 года рождения. Регистрации в Петербурге или Ленобласти мужчина не имеет.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож изъят.

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