В Санкт-Петербурге завершили ремонт дорог

В Петербурге завершили сезон ремонта дорог. Стоимость работ составила 5,02 млрд рублей.

Ремонтные работы прошли на 105 адресах, а площадь составила 2,25 млн. кв. м.

Был отремонтирован проспект Просвещения от Выборгского шоссе до проспекта Культуры, Гражданский проспект от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта.

Также работы по ремонту дорожного полотна провели на Выборгском шоссе от проспекта Энгельса до КАД, проспект Энгельса от Новосильцевского переулка до Северного проспекта.

Капитальные ремонтные работы проводят на 18 адресах, стоимость их ремонта составляет 939,7 млн рублей.

Во время ремонта выполнили более 2000 занижений бордюрных камней. Сделали 28 повышенных остановочных площадок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что часть туристических операторов внесет корректировки в полетные программы из Санкт-Петербурга этой зимой.