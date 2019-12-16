Некоторые туроператоры изменят зимние полетные программы из Петербурга

Часть туристических операторов внесет корректировки в полетные программы из Санкт-Петербурга этой зимой.

Как сообщает портал TourDom.ru, в период с седьмого января по седьмое марта туроператор «Библио-Глобус» перестает осуществлять рейсы в Анталью в Турции, несмотря на популярность и бюджетность турецких курортов.

Турагентство «Озерки» решило сократить количество рейсов на Кипр, но добавил несколько полетов в ОАЭ, которые отсутствовали в прошлом сезоне.

TEZ TOUR также откроет полетную программу в ОАЭ и добавит рейсы в австрийские Зальцбург и Инсбрук на блоках мест авиаперевозчика S7.

Сhina Travel создала новый рейс в Хайкоу на острове Хайнань, а ANEX Tour откроет полеты на Шри-Ланку и тот же Хайнань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лоукостер Wizz Air подал заявку на полеты в режиме открытого неба из Пулково.