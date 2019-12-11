Лоукостер Wizz Air подал заявку на полеты в режиме открытого неба из Пулково

До конца 2019 года будет рассмотрена заявка венгерского лоукостера Wizz Air на полеты из Пулково по режиму открытого неба. Об этом сообщил замминистра транспорта.
Данную заявку будет рассматривать Минтранс.
«Они общались с Пулково. Сейчас появился первый конкретный маршрут и первая конкретная заявка от Wizz Air», – рассказал замминистра транспорта РИА Новости.
Wizz Air является первой зарубежной компанией, которая подала официальную заявку на данный вид полетов.
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