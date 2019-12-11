На рынке ипотеки в Петербурге заметили опасный тренд

В Петербурге на фоне снижения реального дохода населения цена квадратного метра остается стабильно высокой. За год средняя сумма ипотечного кредита выросла на 16%.

Прежняя стоимость составляла 2,73 млн рублей, сейчас сумма выросла до рекордных 3,17 млн. При этом срок кредита достиг исторического максимума — 18 лет, сообщает РБК.

Число заемщиков, вопреки прогнозам банкиров и застройщиков, заметное сокращается. Так, в октябре 2019 года банки оформили на 27% меньше ипотечных займов, чем за аналогичный период 2018 года. Общая сумма выданных кредитов сократилась на 17%. Для сравнения: по итогам сентября 2019 года снижение объема выдачи ипотеки составило 9% от уровня годом ранее. Это означает, что за месяц темпы снижения ипотечного кредитования год к году ускорились примерно в два раза.

Попытки банкиров остановить негативный тренд за счет снижения первоначального взноса может привести к массовым дефолтам, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем берут ипотеку на 17 лет.