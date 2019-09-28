Эксперты назвали средний срок ипотеки в России

В среднем жители России берут ипотеку на 17 лет. С начала настоящего года средний показатель жилищного займа увеличился на три года.

Специалисты отметили, что такой скачек объясняется активностью банков. Работники организаций, сотрудничая с застройщиками, предлагают клиентам предпочтительнее дорогостоящую недвижимость, для которой понадобится наибольшая сумма кредита.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс», получить необходимую сумму россиянин может только при увеличении срока ипотеки.

Так, средняя сумма займов на покупку жилья за прошлый месяц составила 2,5 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ипотечные долги россиян впервые превысили 7 трлн рублей. С 2014 года сумма выросла на 2,5 трлн рублей.