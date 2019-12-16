Пьяный водитель, насмерть сбивший девочку на велосипеде, пойдет под суд в Ленобласти

В Луге городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 24-летнего автомобилиста, насмерть сбившего 15-летнюю велосипедистку. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает областная прокуратура, все произошло в середине августа текущего года на автодороге «д. Городец — д. Конезерье» в Лужском районе. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля с неисправными тормозами, а также рулевым управлением. Двигаясь по указанной дороге, он сбил девушку, ехавшую на велосипеде в попутном направлении, и поспешил скрыться. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сотрудники полиции установили место нахождения виновника дтп на следующий день после случившегося.

Мужчина находится под стражей, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП с тремя машинами произошло под Лугой.