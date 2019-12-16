Суд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch

Суд временно заблокировал показ матчей АПЛ на Twitch
Компания требует заблокировать ресурс и выплатить ей 180,345 млрд руб. компенсации. Фото: Pixabay

Мосгорсуд временно заблокировал показы прямых трансляций матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на Twitch.

«Рамблер Интернет Холдинг» подал в суд на принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис Twitch, сообщает «Коммерсант».

Компания требует заблокировать ресурс и выплатить ей 180,345 млрд руб. компенсации.

Поводом для иска стали трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group. Авторы заявления утверждают, что насчитали 36 тыс. незаконных просмотров матчей.

В Twitch требования российской компании назвали несправедливыми, потому что сервис лишь обеспечивает доступ пользователей к платформе и не может отслеживать возможные нарушения прав.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Rambler Twitch апл
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