Биатлон важнее. Игру «Зенит» — «Спартак» не покажут по «Матч ТВ»

Биатлон важнее. Игру «Зенит» — «Спартак» не покажут по «Матч ТВ»
Футболисты "Зенита". Фото: Twitter

«Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая начнется в 19:00 мск.

Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск.

Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря. Начало в 19:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игру 5 тура группового этапа ЛЧ обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Футбольный матч состоится между петербургским клубом «Зенит» и французским «Лионом».

"Зенит" "Спартак" матч тв
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доцента Соколова могут перевести в изолятор «Матросская тишина»
Экипаж МКС встретит Новый год без черной икры
Жена Семака: «В «Зените» все обеспокоены, что Сергей Богданович едет в Африку»
Врачи назвали безопасную дозу мандаринов
В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Биатлон важнее. Игру «Зенит» — «Спартак» не покажут по «Матч ТВ»
Демократы намерены направить доклад по импичменту Трампа в конгресс США
Россиян признались, что делятся интимными фото через интернет