Биатлон важнее. Игру «Зенит» — «Спартак» не покажут по «Матч ТВ»

«Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая начнется в 19:00 мск.

Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск.

Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря. Начало в 19:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игру 5 тура группового этапа ЛЧ обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Футбольный матч состоится между петербургским клубом «Зенит» и французским «Лионом».