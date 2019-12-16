Как правильно встретить новый 2020 год

Новый 2020 год пройдет под знаком Белой крысы, который, как обещают астрологи, должен принести удачу и благополучие. Чтобы прогноз сбылся с большей вероятностью, символ года лучше задобрить. Белая крыса любит весьма разнообразную и вкусную еду. Кроме того, говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому Новогодний стол должен быть красивым, сытным и нарядным.

Меню может быть любым, но есть и обязательные атрибуты новогоднего стола-2020: это фигурка или сувенир в форме белой или серебристой крысы, а также блюда из зерна. Впрочем, если каша не входит в ваше Новогоднее меню, то вполне достаточно поставить на праздничный стол блюдечко с пшеном. Белая крыса 2020 будет вполне довольна.

Опросы петербуржцев показывают, что в большинстве семей планируют накрывать традиционный новогодний стол, с обязательным салатом оливье, мандаринами, шампанским и селедкой под шубой. Эти блюда стали настоящей визитной карточкой любого Нового Года. Во сколько же обойдется горожанам новогодний стол? Во многом это зависит от фантазии хозяев, по подсчетам Nielsen россияне готовы потратить на любимый праздник до 10 тысяч рублей.

Есть и другие, более скромные оценки. Интересно, что уже несколько лет существует так называемый «индекс оливье», который ведет такая серьезная организация как Росстат. По его данным для приготовления порции в два килограмма знаменитого салата в декабре 2019 года нужно потратить в среднем 340 рублей. Это на 4,6% выше, чем в прошлом году. Нужно учитывать, что данные Росстата весьма усредненные, поэтому многие торговые сети России ведут свои собственные подсчеты «индекса оливье». Например, в «Ленте» два килограмма Новогоднего салата обойдутся всего в 229,82 рубля, что аж на 32,5% меньше, чем «индекс оливье» от Росстата и на 23 рубля меньше, чем в прошлом году. В торговой сети это объясняют снижением стоимости большинства ингредиентов салата.

Выбор шампанского и мандаринов в Петербурге накануне Нового 2020 года также разнообразен. В моду входят итальянские танжерины (такие мандарины), а шампанское все чаще выбирают российского производства. Причем, не «Советское», а брют краснодарских или крымских брендов. Вина в России уже научились делать вполне приличные, новогодний стол ими точно не испортишь и Белую крысу не разочаруешь.

Встречая год 2020 важно одеться в правильные цвета. Учитывая расцветку хозяйки года, нужно в Новогоднем костюме использовать белый, серебристый, светло-серый, светло-голубой цвета – то есть, все возможные «мышиные оттенки». Но яркие и нарядные цвета должны также присутствовать, ведь встреча Нового Года это яркий, радостный праздник.

Считается, что крыса находчивое целеустремленное и дружественное животное, поэтому встречать его нужно с близкими людьми, кому вы верите и любите.