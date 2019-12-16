На Луначарского две иномарки вылетели на тротуар

На Луначарского две иномарки вылетели на тротуар
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Два автомобиля после ДТП вылетели с дороги на тротуар в районе пешеходного перехода.

Ка сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Луначарского.

На место происшествия прибыли скорая и реанимация.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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