На Луначарского две иномарки вылетели на тротуар

В Калининском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.
Два автомобиля после ДТП вылетели с дороги на тротуар в районе пешеходного перехода.
Ка сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Луначарского.
На место происшествия прибыли скорая и реанимация.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.