Гонки маршруток закончились ДТП на Типанова

В Петербурге на улице Типанова произошло ДТП с участием маршрутки. В результате столкновения обошлось без пострадавших, однако пассажирам пришлось продолжить путь пешком или на другом транспорте.

Все произошло сегодня днем, 16 декабря, около дома №6. На опубликованных фотографиях видно, что транспортные средства пострадали несильно.

«Кто победил — разберется ГИБДД», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи пишут, что часто наблюдают подобные гонки между маршрутками.

«114 пропустила удар в челюсть», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с иномарками на Луначарского. От удара машины вылетели на тротуар.