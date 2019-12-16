Кассир Московского вокзала может провести 5 лет в тюрьме за кражу планшета

Транспортная полиция Северной столицы раскрыла кражу дорогостоящего планшета у пассажирки на Московском вокзале. Брендовый гаджет себе присвоила кассир.

Забывчивая женщина оставила планшет на столе. Технику обнаружила подозреваемая, однако, вместо того, чтобы передать ее в камеру хранения забытых вещей, решила забрать гаджет себе. Планшет у 49-летней задержанной нашли во время обысков в ее квартире.

Как рассказали в УТ МВД по СЗФО, планшет изъяли и вернули владелице, а в отношении предполагаемой злоумышленницы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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