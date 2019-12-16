На Измайловском ВАЗ врезался в стену дома

На перекрестке Измайловского и 1-й Красноармейской произошло ДТП с участием ВАЗ и «Шевроле Авео».
Как сообщили очевидцы в соцсетях, от удара ВАЗ вылетел на тротуар и протаранил стену старинного дома.
«На перекрёстке Измайловского и 1-й Красноармейской Ваз остановился об дом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
«Понастроили домов. Проехать уже негде», — иронизирует пользователь Сети.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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