На Измайловском ВАЗ врезался в стену дома

На перекрестке Измайловского и 1-й Красноармейской произошло ДТП с участием ВАЗ и «Шевроле Авео».

Как сообщили очевидцы в соцсетях, от удара ВАЗ вылетел на тротуар и протаранил стену старинного дома.

«На перекрёстке Измайловского и 1-й Красноармейской Ваз остановился об дом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Понастроили домов. Проехать уже негде», — иронизирует пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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