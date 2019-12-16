В Петербурге открылось инклюзивное кафе с особенными сотрудниками

В Петербурге начало работу первое в России инклюзивное кафе «Огурцы». Вместе с профессиональными баристами и поварами в заведении работают люди с особенностями развития психи и интеллекта.

Авторами проекта стали создатели инклюзивной мастерской «Простые вещи». Кафе работает на набережной реки Фонтанки, 96.

«Все выходные была полная посадка. Гости довольны!», — рассказали создатели «Огурцов» в соцсетях.

В меню заведения представлены веганские сэндвичи, боулы, салаты, супы и сладкое, а также кофе, какао, чай и теплый облепиховый напиток.

Кафе создало двенадцать рабочих мест для людей с ментальными нарушениями. По данным комитета по труду и занятости населения Петербурга, в городе работу имеют всего 37,5% инвалидов трудоспособного возраста.

Средства на открытие кафе собирались за счет краудфандинга. Авторам проекта удалось выручить 869 тыс. рублей. Запущен сбор денег был в августе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют открыть креативное пространство для людей с аутизмом.