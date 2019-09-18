В Петербурге откроется креативное пространство для людей с аутизмом

Креативное пространство планируют открыть в октябре. Фото: Антон тут рядом

Креативное пространство планируют открыть в октябре. Фото: Антон тут рядом

В октябре в Петербурге ожидается открытие первого инклюзивного креативного пространства. Об этом рассказали в центре «Антон тут рядом».

Площадка, по планам, начнет работать 14 октября. Создать место было решено для того, чтобы взрослые люди с аутизмом могли свободно заниматься творчеством.

В пространстве будут организованы мастерские керамики, шелкографии и столярного мастерства, компьютерный класс и отдельная кухня.

«Студенты не только научатся готовить, но и смогут освоить навыки самостоятельности — как составлять список продуктов, как ходить в магазин, планировать бюджет», — рассказали в центре «Антон тут рядом».

В будущем на площадке начнут проводить мастер-классы, концерты, лекции, выставки и ярмарки.

Проект реализован центром «Антон тут рядом» совместно с фондом «Милосердия и здоровья Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Сбор средств на то, чтобы окончить ремонт и завершить оснащение мастерских, продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге организовали маркет товаров, сделанных людьми с аутизмом.