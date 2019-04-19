Изделия ручной работы представят люди с аутизмом на петербургском маркете

Все собранные средства пойдут на работу и развитие программ Центра. Фото: vk.com

Все собранные средства пойдут на работу и развитие программ Центра. Фото: vk.com

Помимо изделий ручной работы, петербуржцы смогут приобрести изделия керамической, декораторской и мастерской графики.

В субботу, 20 апреля, в Центре комплексной поддержки людей с аутизмом пройдет большой маркет, на котором участники смогут купить продукцию Центра со скидкой от 10% до 50%.

Уже по сложившейся традиции, все желающие смогут приобрести работы людей с аутизмом. Среди них: изделия ручной работы из швейной, керамической, декораторской и мастерской графики. Также будут представлены керамическая посуда, текстильные сумки, косметички, значки и деревянные предметы интерьера.

Все подставленные работы — это творческий процесс подопечных Центра, направленный на приобретение навыков коммуникации, а также это подготовка к трудоустройству.

Организаторы сообщают, что все собранные средства пойдут на работу и развитие программ Центра. Вход свободный, маркет будет открыт до 19:00. Адрес: дом 1, Троицкая площадь.

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