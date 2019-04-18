В Петербурге открывается X Международный мотосалон

IMIS. Фото: imismoto.ru
IMIS. Фото: imismoto.ru

В Петербурге стартует десятый Международный мотосалон IMIS-2019. Выставка пройдет одном из павильонов «Ленэкспо» и будет длиться три дня c 19 по 21 апреля.

Гостей мотосалона ждет множество презентаций новинок от известных производителей техники, аксессуаров и экипировки, круглые столы, мастер-классы и тест-драйвы. Для самых маленьких посетителей организаторы подготовили детскую площадку. Ежедневно гостей выставки ждет развлекательная вечерняя программа.

Отметим, что IMIS является крупнейшей мотовыставкой в России. В этом году она соберет в Петербурге около 200 участников и 30 мотоклубов из 10 стран мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге состоялось открытие обновленного автосалона «Лада-Центра Пулково». В сервисные цеха насчитывают 14 рабочих постов, обеспечивающих гарантийное и пост гарантийное обслуживание автомобилей, сообщили в «Автоваз».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
IMIS-2019 мотовыставка мотосалон петербург
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