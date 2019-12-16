Водитель иномарки хотел проскочить на красный свет и попал в ДТП

Водитель иномарки хотел проскочить на красный свет и попал в ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 16 декабря на пересечении проспекта Просвещения и Светлановского произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, водитель иномарки решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и попал в ДТП.

В итоге иномарка получила повреждения. О пострадавших не сообщается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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