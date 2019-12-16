Защита историка Соколова рассматривает возможность суда с участием присяжных

Защита бывшего доцента Олега Соколова рассматривает возможность суда присяжных.

Сторона защиты рассматривает возможность суда с участием присяжных над обвиняемым в убийстве аспирантки историком Олегом Соколовым, хотя и считает это рискованной затеей, заявил адвокат Александр Почуев.

«В принципе, мы рассматриваем суд с участием присяжных для вынесения объективного приговора при наличии гуманного подхода в обществе», — заявил адвокат Александр Почуев, сообщает РИА «Новости».

При этом он назвал эту идею рискованной.

«Просить суд присяжных, когда все общество настроено против, — самоубийство», — отметил он.

Решение об этом будет принято после получения психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.