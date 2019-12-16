В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе

На свадьбе старший брат жениха в состоянии алкогольного опьянения спустил невесту с лестницы. Фото: Pixabay

На свадьбе старший брат жениха в состоянии алкогольного опьянения спустил невесту с лестницы. Фото: Pixabay

В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.

Как сообщает Daily Mail, пара поженилась 27 июля в городе Кередигион.

На свадьбе старший брат жениха в состоянии алкогольного опьянения спустил невесту с лестницы.

Кроме того, от агрессивного гостя пострадали мать и сестры невесты. Жених занял сторону брата.

После драки невеста написала заявление в полицию и решила подать на развод. Так как брак на тот момент длился меньше суток, оформить процедуру развода было нельзя, тогда девушка попыталась добиться аннулирования союза.

Но так как брак продлился меньше суток, развести молодоженов нельзя. Невеста пытается добиться аннулирования союза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дагестанская свадьба побила два мировых рекорда. Свадьба прошла в Дербенте – на ней гуляли 30 пар, которые решили отметить торжество одновременно. Поздравить молодожён пришли более десяти тысяч гостей – например, супружеская пара, состоящая в браке уже 60 лет.