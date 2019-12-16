На перекрестке Стачек и Зенитчиков машина инкассации врезалась в Mitsubishi

Вечером 16 декабря на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло ДТП с участием машины инкассации и Mitsubishi.

Как сообщили очевидцы, машина инкассации врезалась Mitsubishi Outlander.

«Инкассаторы забодали Митсубиши на перекрестке Стачек и Маршала Говорова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Сотрудники ДПС выясняют, кто нарушил правила дорожного движения.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.