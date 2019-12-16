На Ленинском фура не заметила легковушку при перестроении

Вечером 16 декабря на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля.

Как сообщили очевидцы, водитель фуры не заметил легковушку и начал перестраиваться. В результате произошло ДТП.

«На Ленинском проспекте возле платформы легковушка ехала в мертвой зоне у фуры», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

ДТП спровоцировало пробку. По данным «Яндекс.Карты», скорость движения в районе ДТП не превышает 10 км/ч.

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