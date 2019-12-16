В Тосно мужчина погиб под колесами Mitsubishi

В Тосно мужчина погиб под колесами Mitsubishi
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Pixabay

Вечером 16 декабря в Тосненском районе на подъезде к Тосно произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, мужчина вне зоны пешеходного перехода попал под колеса Mitsubishi. За рулем иномарки находилась 35-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе водитель LADA Priora сбил двух женщин, переходивших дорогу в зоне пешеходного перехода. Пострадавших госпитализировали в среднем и тяжелом состоянии.

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В Тосно мужчина погиб под колесами Mitsubishi
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