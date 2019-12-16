В поселке Тярлево водитель LADA сбил двух женщин на «зебре»

В поселке Тярлево водитель LADA сбил двух женщин на &#171;зебре&#187;
Женщин госпитализировали с места происшествия. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Пушкинском районе водитель LADA Priora сбил двух женщин, переходивших дорогу в зоне пешеходного перехода. Пострадавших госпитализировали в среднем и тяжелом состоянии.

Все произошло в поселке Тярлево сегодня утром, 16 декабря, возле дома №3 на Фильтровском шоссе. По предварительным данным, легковушкой управлял 56-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,в результате наезда пострадали 80-летняя и 60-летняя женщины. Первая получила травмы средней степени тяжести, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, которого отправили в колонию строго режима. Мужчину обвинили в хищениях имущества.

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