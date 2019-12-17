Местные жители рассказали о многодетной семье с арсеналом оружия под Гатчиной

Соседи многодетной семьи, проживающей в частном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, рассказали подробности их жизни.

Как сообщает «Пятый канал», ссылаясь на слова местных жителей, дети из этой семьи были очень молчаливыми и не общались с окружающими. Один из мальчиков говорил, что ему позволено гулять только пока отец в отпуске. Он также отказывался отвечать на вопросы про работу отца и семью в целом.

Также была ситуация, когда мужчина, предположительно хозяин коттеджа, выстрелил в двух девочек из ружья, заряженного солью. По словам соседа, девочки просто очень близко подошли к дому.

Другая соседка отозвалась о членах этой семьи как о сектантах, сообщает телеканал «360». Она рассказала, что они разводят коз на своем участке, а после продают молоко в районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной был найден огромный арсенал нелегального оружия в частном доме. Из дома были выведены восемь детей.