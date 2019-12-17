В Ленобласти появится сеть новых пожарных депо до 2025 года

В Ленобласти появится сеть новых пожарных депо до 2025 года
Пожарное депо. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области в ближайшем будущем построят 19 новых пожарных депо, которых разместят подразделения добровольной пожарной охраны, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал, что сеть пожарных подразделений будет построена по государственной программе и на средства инвесторов. Несколько стационарных депо построят в удаленных населенных пунктах области.

Новые пожарные депо необходимы для того, чтобы огнеборцы могли оперативно добраться до мета происшествия. На аппаратном совещании руководителей госорганов региона была представлена программа строительства быстровозводимых и малобюджетных депо.

Первые депо хотят построить в деревне Большая Пустомержа, поселках Рахья, Ромашки и Свирьстрой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нужно построить 700 км велодорожек.

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