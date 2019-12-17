Неизвестный угнал у безработного жителя Славянки Skoda Superb за 3 миллиона

Неизвестный угнал у безработного жителя Славянки Skoda Superb за 3 миллиона
Иномарка пропала в период с 5 по 16 декабря. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего у безработного дорогостоящую иномарку.

Обо всем стало известно в понедельник, 16 декабря. В отдел полиции обратился 38-летний житель поселка Славянка. По совам заявителя, его седан Skoda Superb пропал в период с 5 по 16 декабря от дома №4, корпус 4, по Ростовской улице. Свой автомобиль безработный оценил в 3 млн 278,788 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по данным камер, автомобиль был замечен 6 декабря на трассе М-10 в сторону Бабино-2, далее машину отследили на трассе в Москву и Азербайджан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в насилии над ребенком. Предполагаемому злоумышленнику 24-года.

автоугонщик полиция Пушкинский район
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