Неизвестный угнал у безработного жителя Славянки Skoda Superb за 3 миллиона

Иномарка пропала в период с 5 по 16 декабря. Фото: pixabay

Иномарка пропала в период с 5 по 16 декабря. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего у безработного дорогостоящую иномарку.

Обо всем стало известно в понедельник, 16 декабря. В отдел полиции обратился 38-летний житель поселка Славянка. По совам заявителя, его седан Skoda Superb пропал в период с 5 по 16 декабря от дома №4, корпус 4, по Ростовской улице. Свой автомобиль безработный оценил в 3 млн 278,788 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по данным камер, автомобиль был замечен 6 декабря на трассе М-10 в сторону Бабино-2, далее машину отследили на трассе в Москву и Азербайджан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в насилии над ребенком. Предполагаемому злоумышленнику 24-года.