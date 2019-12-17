На Шаврово задержали подозреваемого в насилии над девочкой после алкогольного застолья

На Шаврово задержали подозреваемого в насилии над девочкой после алкогольного застолья
Полицейские задержали подозреваемого. Девочку направили в больницу для освидетельствования. Фото: pixabay

В Приморском районе Северной столицы полицейские задержали подозреваемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Обо всем стало известно в понедельник, 16 декабря. В отдел полиции поступило сообщение из районного травматологического пункта. По словам врачей, в медучреждение в сопровождении матери пришла 12-летняя девочка. Они также добавили, что в отношении несовершеннолетней были совершены насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители установили, что преступный инцидент произошел 14 декабря. Девочка находилась в гостях в квартире на улице Шаврова и распивала спиртные напитки. После произошло половое сношение с малознакомым по имени «Николай».

Прибыв к месту происшествия, полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который обчистил квартиру экономиста в Петербурге.

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