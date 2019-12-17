Неизвестный вынес «ювелирку» на 500 тысяч из квартиры экономиста на Малой Московской

В Центральном районе Северной столицы стражи порядка разыскивают злоумышленника, который вынес из квартиры экономиста ювелирные изделия на крупную сумму денег.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, в доме 6, корпус 7, по улице Малой Московской. В отдел полиции обратилась 48-летняя экономист Российского морского регистра судоходства. По ее словам, неизвестный повредил замок на входной двери и проник внутрь. Похищенное она оценила в 525 ты. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница также добавила, что все произошло в период с 7:30 до 19 часов 16 декабря.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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