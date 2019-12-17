На Мечникова подозреваемый в убийстве собутыльника свалил вину на труп

В Калининском районе Петербурга стражам порядка сообщили о пьяном мужчине, который подошел к прохожему и сказал, что у него в квартире гость «сам порезал себя ножом».

Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря, на проспекте Мечникова. К месту происшествия оперативно прибыли стражи порядка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к мужчине пришел петербуржце. В результате совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник убил гостя ножом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Нож и швабра со следами крови обнаружили в мусорном контейнере, они были изъяты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о потасовке в петербургской пекарне, которая закончилась уголовным делом.