На Мечникова подозреваемый в убийстве собутыльника свалил вину на труп

На Мечникова подозреваемый в убийстве собутыльника свалил вину на труп
Предполагаемый злоумышленник убил гостя ножом. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга стражам порядка сообщили о пьяном мужчине, который подошел к прохожему и сказал, что у него в квартире гость «сам порезал себя ножом».

Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря, на проспекте Мечникова. К месту происшествия оперативно прибыли стражи порядка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к мужчине пришел петербуржце. В результате совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник убил гостя ножом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Нож и швабра со следами крови обнаружили в мусорном контейнере, они были изъяты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о потасовке в петербургской пекарне, которая закончилась уголовным делом.

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