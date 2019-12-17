Мужчина ответит перед судом за перелом костей петербуржцу в пекарне

Мужчина ответит перед судом за свои действия. Фото: pixabay

Мужчина ответит перед судом за свои действия. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Таджикистана. Мужчина совершил преступление, предусмотренное умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

Согласно данным следствия, петербуржец в грубой форме высказал замечание девушке-продавцу пекарни, тогда за нее вступился обвиняемый. В результате возникшей ссоры второй ударил посетителя по лицу. После того, как петербуржец упал, мужчина с силой наступил ему на ногу. В результате у потерпевшего произошел перелом правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Как сообщили в прокуратуре горда, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

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