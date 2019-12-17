Мужчина ответит перед судом за перелом костей петербуржцу в пекарне

Мужчина ответит перед судом за перелом костей петербуржцу в пекарне
Мужчина ответит перед судом за свои действия. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Таджикистана. Мужчина совершил преступление, предусмотренное умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

Согласно данным следствия, петербуржец в грубой форме высказал замечание девушке-продавцу пекарни, тогда за нее вступился обвиняемый. В результате возникшей ссоры второй ударил посетителя по лицу. После того, как петербуржец упал, мужчина с силой наступил ему на ногу. В результате у потерпевшего произошел перелом правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Как сообщили в прокуратуре горда, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом ДТП на Бухарестской улице. Легковушка разбила три машины, а после в нее влетела еще одна.

драка обвинение прокуратура санкт-петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Шаврово задержали подозреваемого в насилии над девочкой после ...
«Родственница из другого города» выманила у пожилой петербурженки ...
В Петербурге мигранта подозревают в насилии над подростком
Неизвестный вынес «ювелирку» на 500 тысяч из квартиры экономиста ...
«Фольксваген» разбился о дерево на Свердловской набережной
В квартире судимого петербуржца на Омской нашли труп украинца
На Мечникова подозреваемый в убийстве собутыльника свалил вину на труп
Мужчина ответит перед судом за перелом костей петербуржцу в пекарне