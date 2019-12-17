На Бухарестской нарушитель ПДД разбил три машины и получил сдачи

На Бухарестской нарушитель ПДД разбил три машины и получил сдачи
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Северно столицы произошло ДТП с участием четырех легковых авто. Водитель проехал на красный сигнал светофора и влетел в три машины.

Массовая авария случилась сегодня, 17 декабря, на Бухарестской улице рядом с пересечением с проспектом Славы. После тройного ДТП в разбитую машину въехал еще один автомобиль.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что наибольшие повреждения получила одна из иномарок, у машины разбит передний бампер.

Причины случившегося и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии с Сосновом Бору. Виновником произошедшего стал пьяный водитель.

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